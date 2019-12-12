Консерваторы получают абсолютное большинство - экзитпол

Правящая в Великобритании Консервативная партия уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 12 декабря. Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получают 368 мест в новом парламенте.

В том случае, если эти подсчеты подтвердятся, тори получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года и гарантируют себе большинство в 650-местной Палате общин. На практике это будет означать, что партия получит возможность принимать нужные ей законопроекты и тогда, как обещал Джонсон, страна выйдет из состава ЕС до 1 января 2020 года.

У оппозиционной Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, 191 мандатов, то есть на 71 меньше, чем до выборов. Партия "Либеральные демократы", по данным экзитпола, гарантирует себе в парламенте 13 мест (12 - в 2017 году), Шотландская национальная партия - 55 (35 - в 2017 году), другие партии и независимые кандидаты - 23 места.

Экс-спикер Палаты общин Джон Беркоу назвал предварительные данные голосования "феноменальным результатом для Джонсона". Данные экзитполов были оглашены сразу после закрытия избирательных участков. Подсчет голосов продлится всю ночь.