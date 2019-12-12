Британия: Джонсон и Корбин проголосовали на выборах

Британцы голосуют на досрочных парламентских выборах, которые определят судьбу "брексита". Премьер Борис Джонсон, обещающий осуществить выход королевства из ЕС, стал одним из первых лидеров политических партий, опустившим в урну избирательный бюллетень. Согласно опросам, консерваторы под руководством Джонсона могут рассчитывать на поддержку 42,5% избирателей.

Главный оппонент Джонсона - лидер лейбористов Джереми Корбин баллотируется в парламент от столичного округа Излингтон-Норт, где он и принял участие в волеизъявлении. В случае прихода на Даунинг-стрит, Корбин намерен вынести сделку с ЕС на суд народа в течение шести месяцев. Лейбористская партия, по данным социологов, может набрать 33,8% голосов.

Партия "Либеральные демократы" во главе с Джо Суинсон намерена вообще отменить "брексит". Результаты выборов покажут насколько такая повестка дня популярна среди избирателей. За "Либеральных демократов", свои голоса готовы отдать 13,6% опрошенных.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен ведет на выборы шотландских националистов - пока это третья сила в парламенте. Для нее "брексит" неприемлем. Шотландские избиратели хотели бы остаться в ЕС, и на этом Стерджен может заработать голоса. С другой стороны, далеко не все поддерживают стремление националистов к независимости самой Шотландии.

Избирательные участки в Британии будут работать до 22:00 по местному времени (час ночи по Москве). Ожидается, что вскоре после их закрытия будут опубликованы данные экзитполов, по которым можно будет составить предварительное представление об итогах голосования.