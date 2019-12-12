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Великобритания

Британия: Джонсон и Корбин проголосовали на выборах

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  Ирина Александрова 
Британия: Джонсон и Корбин проголосовали на выборах
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REUTERS
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Британцы голосуют на досрочных парламентских выборах, которые определят судьбу "брексита". Премьер Борис Джонсон, обещающий осуществить выход королевства из ЕС, стал одним из первых лидеров политических партий, опустившим в урну избирательный бюллетень. Согласно опросам, консерваторы под руководством Джонсона могут рассчитывать на поддержку 42,5% избирателей.

Главный оппонент Джонсона - лидер лейбористов Джереми Корбин баллотируется в парламент от столичного округа Излингтон-Норт, где он и принял участие в волеизъявлении. В случае прихода на Даунинг-стрит, Корбин намерен вынести сделку с ЕС на суд народа в течение шести месяцев. Лейбористская партия, по данным социологов, может набрать 33,8% голосов.

Партия "Либеральные демократы" во главе с Джо Суинсон намерена вообще отменить "брексит". Результаты выборов покажут насколько такая повестка дня популярна среди избирателей. За "Либеральных демократов", свои голоса готовы отдать 13,6% опрошенных.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен ведет на выборы шотландских националистов - пока это третья сила в парламенте. Для нее "брексит" неприемлем. Шотландские избиратели хотели бы остаться в ЕС, и на этом Стерджен может заработать голоса. С другой стороны, далеко не все поддерживают стремление националистов к независимости самой Шотландии.

Избирательные участки в Британии будут работать до 22:00 по местному времени (час ночи по Москве). Ожидается, что вскоре после их закрытия будут опубликованы данные экзитполов, по которым можно будет составить предварительное представление об итогах голосования.

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