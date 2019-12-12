На Украине задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета — МВД

МВД Украины заявило о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. «Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», — написал в своём Твиттере глава ведомства Арсен Аваков. По его словам, задержанные находятся в статусе подозреваемых.

По данным «Украинской правды», один из задержанных — бывший участник силовой операции на востоке Украины и рок-музыкант Андрей Антоненко. На его странице в Facebook появилось сообщение, что ему во дворе объявили о статусе подозреваемого по делу Шеремета.

Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моє у дворі. Буде обшук. Хелп! Publiée par Андрій Антоненко sur Jeudi 12 décembre 2019

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 г. Его автомобиль был взорван в центре Киева, когда журналист ехал на работу. Этим летом новый президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов отчёт о ходе расследования. Тогда, после ознакомления с материалами следствия, он с уверенность говорил, что дело будет раскрыто, а исполнители и заказчики убийства будут найдены.