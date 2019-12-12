В Чили обнаружили обломки пропавшего военного самолета

В Чили обнаружены обломки самолета Hercules C-130, который потерпел крушение в начале недели. На его борту находились 38 человек.

"Обломки были обнаружены в 30 км к югу от места, где в последний раз был виден на радарах пропавший самолет. Все говорит о том, что это обломки именно этой машины", - сообщил глава поискового штаба генерал ВВС Эдуардо Москейра.

Военный самолет Hercules C130 (Си-130 "Геркулес") направлялся из Пунта-Аренаса на антарктическую базу Фрей. Крушение он потерпел в проливе Дрейка, глубина которого превышает 5 тысяч метров. Это вкупе с плохими метеоусловиями значительно осложняет поисковую операцию. Надежда обнаружить выживших крайне мала, отмечают эксперты.