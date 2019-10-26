Чилийцы требуют перемен

На акцию протеста в центре Сантьяго, по данным мэрии, вышли около миллиона чилийцев. Они выступили против социального неравенства в стране и потребовали изменения социальной и экономической политики. Собравшиеся также призвали власти прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, который ранее были привлечены к обеспечению порядка в городах. До этого акция такого масштаба проходила в Чиле в 1988 году: тогда на улицах Сантьяго отмечали закат диктатуры Аугусто Пиночета и переход власти от военной хунты к гражданскому правительству.

Говорят участники марша:

"Я горжусь тем, что все наконец-то поняли — люди, управляющие нами, создали монополию, а простые чилийцы не могут добиться справедливости".

"Происходящее вызывает во мне чувство гнева, страха и сожаления. Я испытываю смешанные чувства, потому что такого раньше не было, но мы вышли на улицы и я надеюсь, что добьемся перемен к лучшему, нас объединяет общая цель".

Демонстрация проходила мирно, но затем группа манифестантов попыталась поджечь вход в расположенную на площади Италии станцию метро.

Акции протеста начались в чилийской столице после решения правительства повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Выступления переросли в столкновения с полицией и погромы, затем перекинулись на другие города. В результате беспорядков не менее 17 человек погибли, сотни получили ранения, тысячи арестованы. По оценкам Торговой палаты Сантьяго, ущерб, нанесенный чилийскому бизнесу, превышает 1,4 млрд долларов.

На днях президент Себастьян Пиньера пообещал провести реформы, в частности, повысить размеры пенсий и минимальной оплаты труда.