Ватикан: циркачи и паломники

В Ватикане - российские циркачи и украинские паломники. Здесь 11 декабря состоялась традиционная общая аудиенция. Перед ее началом Папа Франциск принял представителей Мукачевской епархии византийского обряда. Во время встречи понтифик отметил, что и в Европе все еще существуют скрытые и явные формы гонения христиан.

Франциск, папа римский: “Сегодня утром у меня была встреча с паломниками из одной украинской епархии... Каким же гонениям подвергались эти люди, как пострадали за Евангелие! Но они не продали свою веру, и это – пример для нас".

В тот же день в ватиканском зале Павла VI перед понтификом с небольшим представлением выступили артисты Большого Московского государственного цирка, которым руководят братья Запашные. Папа римский аплодировал в том числе и девятилетней Даша Заец, представительнице династии акробатов. Россияне преподнесли в подарок Франциску книгу, выпущенную к столетнему юбилею советского цирка.