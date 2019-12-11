Четверть века в мешке для мусора: загадка портрета

Пропавшую картину нашли спустя почти 23 года. "Портрет молодой женщины" или "Портрет дамы" кисти Густава Климта был написан в 1917 году и находился в галерее Риччи Одди в итальянской Пяьченце. Полотно исчезло в феврале 1997 года во время ремонта в музее. Считалось, что его похитили.

Следователи даже восстановили обстоятельства преступления: вор с помощью удочки вытащил картину через слуховое окно. Спустя месяц полиция перехватила качественно выполненную подделку картины: неизвестные пытались отправить её по почте одному из политиков. Судьба оригинала тогда так и осталась неизвестной.

Однако недавно садовник, чьё имя не раскрывается, очищал стену галереи от разросшегося плюща, под которым и обнаружил металлическую дверцу. В скрытой за ней нишей и нашли картину, завернутую в пластиковый мешок для мусора.

Предполагается, что все эти годы портрет там и оставался — при этом, по словам специалистов, совсем не пострадал. Тем не менее, эксперты сейчас выясняют, подлинное ли это полотно. Картину на всякий случай тщательно охраняет полиция.

"Портрет дамы" интересен ещё и тем, что едва ли не единственная "двойная" работа Климта — то есть картина написана поверх другой. Этот факт эксперты выяснили совсем незадолго до похищения 1997 года.