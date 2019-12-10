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Великобритания

Последние выступления избирательной кампании

 Комментарии
  Юрий Смирнов  и Reuters
Последние выступления избирательной кампании
Авторское право
Ben Stansall/AFP/Pool via REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрушил «эту стену» – пока только символически. Усевшись за руль экскаватора он проломил бутафорскю стену с надписью «тупик», символизирующую политический кризис, вызванный неспособностью прежнего состава парламента одобрить соглашение о выходе страны из ЕС.

В четверг, на мой взгляд, всей стране нужно будет символически сесть в кабину экскаватора и расчистить препятствия, возникшие в нашей парламентской системе. Нам обязательно нужно это сделать.
Борис Джонсон
премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин провел предпоследний день перед всеобщими выборами на северо-западе Англии, в одной из школ и на митинге своих сторонников.

Я хотел бы всех призвать проголосовать на выборах за Лейбористскую партию. Мы опубликовали программу, всеобъемлющую программу для нашей страны. Для её выполнения имеется достаточно средств и она покончит с несправедливостью и неравенством в Великобритании и обеспечит нам лучшее будущее. Мы не сторонники коалиций и тактического голосования. Мы намерены победить на этих выборах.
Джереми Корбин
лидер Лейбористской партии

Лидер пробрюссельской Либерально-демократической партии Джо Суинсон встретилась со своими сторонниками в городе Бат на юге страны, где она пообещала не вступать в коалицию ни с Джонсоном, ни с Корбином.

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