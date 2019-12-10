Последние выступления избирательной кампании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрушил «эту стену» – пока только символически. Усевшись за руль экскаватора он проломил бутафорскю стену с надписью «тупик», символизирующую политический кризис, вызванный неспособностью прежнего состава парламента одобрить соглашение о выходе страны из ЕС.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин провел предпоследний день перед всеобщими выборами на северо-западе Англии, в одной из школ и на митинге своих сторонников.
Лидер пробрюссельской Либерально-демократической партии Джо Суинсон встретилась со своими сторонниками в городе Бат на юге страны, где она пообещала не вступать в коалицию ни с Джонсоном, ни с Корбином.