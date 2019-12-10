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Финляндия

Парламент утвердил самую молодую главу правительства

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  Марфа Васильева 
Парламент утвердил самую молодую главу правительства
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99 из 200 голосов "за" и 70 "против": парламент Финляндии одобрил назначение премьер-министром 34-летнюю Санну Марин. До сих пор она занимала пост первого зама председателя правящей Социал-демократической партии, а теперь стала самой молодой главой правительства в мире и финской истории.

"Наша цель - построить социально, экономически и экологически устойчивое общество, - заявила Марин, выступая по национальному телевидению. - Мы хотим укрепить равенство, улучшить образование и получение профессиональных навыков. Мы хотим, чтобы Финляндия была страной, где каждый ребенок может воплотить свои мечты, каждый гражданин - жить безопасно и благополучно. Мы намерены и дальше и играть активную роль в Евросоюзе и во всем мире"

Кандидатуру Марин и состав ее правительства, 76-го по счету, уже утвердил президент Финляндии Саули Ниинистё. До того он одобрил отставку предыдущего кабинета под руководством Антти Ринне. 3 декабря лидер правящей Социал-демократической партии подал прошение об отставке на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты.

Новый финский кабмин состоит из партий, которые возглавляют женщины, причем только одна из них - старше 50 лет. Всем остальным, включая Марин, нет еще и 35 лет. Всего в кабинете Марин 12 женщин и семь мужчин.

Голосование по вотуму доверия новому правительству состоится в финском парламенте 17 декабря.

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