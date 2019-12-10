Несогласия и договорённости «нормандского саммита»

Москва настаивает на том, чтобы пункты Минского соглашения об особом конституционном статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, амнистии для участников боевых действий и выборах были реализованы до того, как Украина вернет себе контроль над границей между самопровозглашенными республиками и Россией.

Украинская сторона всё время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Я представляю, что дальше начнётся, ‒ Сребреница будет, вот и всё. Мы же видели, как президент Зеленский вёл дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдёт и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям. Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Во время переговоров в Париже Москва и Киев не договорились о дальнейшем разведении войск вдоль всей линии соприкосновения. Против этого выcтупил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, по его собственным словам. Президент Зеленский заявил о заинтересованности в ускорении демилитраизации.

Если вы посчитаете 409 километров контактной линии, то мы будем разводить 20 лет. Я сказал им, что меня уже не будет [на посту главы государства], наверное, и вас. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Владимир Зеленский на брифинге для украинских журналистов

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик выразили разочарование срывом развода войск вдоль всей линии фронта, но приветствовали договоренность о полном обмене пленными.

«Очень бы хотелось, чтобы обменяли пленных и чтобы в плену никого не было, – говорит жительница Донецка Вера. – Я даже очень этого хочу. Я за каждого переживаю, и за украинцев и за наших, потому что жалко ребят, которые страдают зря. За что они страдают?»

Важным итогом переговоров стали также договоренности о разведения сил в трех новых пунктах к концу марта и имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.