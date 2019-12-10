Глобальное потепление: тщетные усилия

В 31 из 57 стран, ответственных за 90% мировых выбросов парниковых газов, их объёмы сократились. Об этом свидетельствует составленный учёными-климатологами индекс выполнения обязательств по смягчению последствий климатических изменений, согласно которой ни одна из этих стран не действует достаточно эффективно.

– Первые три места в нашем списке остаются вакантными, – отмечает Кристоф Балс, глава НПО Germanwatchб – поскольку ни одна страна не принимает мер, которые позволили бы ограничить рост температуры полутора градусами.

Лучшие результаты продемонстрировали Швеция, Дания и Марокко. Именно в этих странах сильнее всего сократились выбросы парниковых газов, выросла доля возобновляемых источников энергии, и принимаются наиболее эффективные меры, направленные на снижение потребления энергии. Последние три места в списке заняли США, Саудовская Аравия и Тайвань.

Авторы доклада об изменении климата отмечают, что главную роль в оказании давления на правительства по принятию мер для борьбы с климатическими изменениями в этом году сыграла молодёжь, активно выступавшая по всему миру, и не только в промышленно развитых странах. Согласно приведённым данным, именно изменения климата вызывают наибольшую тревогу у молодёжи. На втором и третьем месте оказались загрязнения окружающей среды и угроза терроризма.

Более половины опрошенных считают, что наибольшую ответственность за охрану окружающей среды во всём мире должны нести правительства. Менее трети ответили, что это личная ответственность каждого и лишь 14% указали на предприятия.