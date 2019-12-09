"Мисс Вселенная" из Африки

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2019" победила 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. Это уже третья представительница ЮАР, завоевавшая почетный титул.
Награждение финалисток состоялось 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия. За звание самой красивой женщины Вселенной боролись 90 девушек со всего мира. Второе место досталось представительнице Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон. София Арагон из Мексики заняла третье место. Российская представительница Алина Санько пропустила мероприятие из-за сложностей, возникших при оформлении американской визы.
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