"Нормандская четверка" выступила за внесение изменений в конституцию Украины по формуле Штайнмайера

Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Об этом говорится в тексте итогового коммюнике саммита. Кроме того, четверка выступила за внесение изменений в конституцию Украины на основе "формулы Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники саммита договорились об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до 31 декабря этого года. А его российский коллега Владимир Путин указал, что в итоговом коммюнике подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.

Также до конца марта следующего года планируется развести силы в трех новых пунктах в Донбассе.

Вопрос Крыма, по словам российский и украинской сторон, на саммите не обсуждался вовсе. Новая встреча в нормандском формате должна состояться в течение четырех месяцев.