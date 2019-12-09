В Австралии объявлен режим ЧП из-за пожаров

Австралийские пожарные продолжают самоотверженную борьбу с огнем - в штате Новый Южный Уэльс ситуация осложняется с каждым часом. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время температура поднимется выше 40 градусов по Цельсию. В районе объявлено чрезвычайное положение. Министр по чрезвычайным ситуациям штата заявил, что наступившая неделя из-за погодных условий может стать самой опасной.

Шейн Фицсиммонс, начальник пожарной службы Нового Южного Уэльса: "К сожалению, есть вероятность более сухих гроз без осадков с завтрашнего дня и очень возможно возникновение новых пожаров".

Лесные пожары бушуют в Австралии более 1,5 месяцев. За это время огнем были уничтожены более 2 млн га леса, включая национальные парки и места обитания коал, а также 700 жилых домов и около полутора тысяч административных построек, сообщается о 4 погибших.