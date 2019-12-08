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Северная Корея

КНДР провела "очень важные испытания"

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  Ольга Кепински 
КНДР провела "очень важные испытания"
Авторское право
رويترز
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КНДР в субботу провела "очень важные испытания" на своем ракетном полигоне Сохэ, которые окажут значительное влияние на стратегическое положение страны в ближайшем будущем, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

При этом, о каких именно испытаниях идет речь — не уточняется.

В тот же день лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на открытии нового спа-комплекса на горнолыжном курорте в центральной части страны.

Частично демонтированный в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации испытательный полигон Сохэ находится в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне.

Вопрос ликвидации ядерных объектов там затрагивался на встрече лидеров КНДР и США в Ханое в феврале текущего года. В ответ на эти меры Пхеньян требовал смягчения санкционного режима.

Я был бы удивлен, если Северная Корея действовала враждебно. У нас хорошие отношения с Ким Чен Ыном. И я думаю, мы оба хотим сохранить их таковыми. Он знает, что у меня впереди выборы. И я не думаю, что он бы хотел помешать им. Мы будем следить за ситуацией. У нас хорошие отношения. Но определенная враждебность все же присутствует. В этом нет сомнений. В то же время, я не знаю так ли хороши их отношения с Южной Кореей. Мы скоро это выясним
Дональд Трамп
президент США

В конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на полуострове. По мнению северокорейского МИДа, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США и ждет ответных шагов от Вашингтона.

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