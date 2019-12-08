КНДР провела "очень важные испытания"

КНДР в субботу провела "очень важные испытания" на своем ракетном полигоне Сохэ, которые окажут значительное влияние на стратегическое положение страны в ближайшем будущем, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
При этом, о каких именно испытаниях идет речь — не уточняется.
В тот же день лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на открытии нового спа-комплекса на горнолыжном курорте в центральной части страны.
Частично демонтированный в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации испытательный полигон Сохэ находится в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне.
Вопрос ликвидации ядерных объектов там затрагивался на встрече лидеров КНДР и США в Ханое в феврале текущего года. В ответ на эти меры Пхеньян требовал смягчения санкционного режима.
В конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на полуострове. По мнению северокорейского МИДа, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США и ждет ответных шагов от Вашингтона.