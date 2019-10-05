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Швеция

США - КНДР: переговоры в Швеции провалились

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
США - КНДР: переговоры в Швеции провалились
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Двусторонняя рабочая встреча в Швеции между делегациями США и Северной Кореи прервана. Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль обвинил в этом Соединенные Штаты, заявив, что американцы (делегацию возглавлял Стивен Биган) пришли за стол переговоров с "пустыми руками" и не учли требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к дискуссии". Об этом сообщают информационные агентства.

Ким Мён Гиль также сказал, что именно от Вашингтона зависит, будет ли Пхеньян продолжать экспериментальные запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Переговоры в Швеции были нацелены на достижение прогресса в реализации соглашения, заключенного во время первого саммита США-КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года – в Ханое, тогда диалог зашел в тупик. Ожидалось, что в Швеции центре обсуждений будет возможный демонтаж части ядерных объектов в северокорейском Йонбёне в обмен на послабление санкций со стороны США.

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