США - КНДР: переговоры в Швеции провалились

Двусторонняя рабочая встреча в Швеции между делегациями США и Северной Кореи прервана. Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль обвинил в этом Соединенные Штаты, заявив, что американцы (делегацию возглавлял Стивен Биган) пришли за стол переговоров с "пустыми руками" и не учли требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к дискуссии". Об этом сообщают информационные агентства.

Ким Мён Гиль также сказал, что именно от Вашингтона зависит, будет ли Пхеньян продолжать экспериментальные запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Переговоры в Швеции были нацелены на достижение прогресса в реализации соглашения, заключенного во время первого саммита США-КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года – в Ханое, тогда диалог зашел в тупик. Ожидалось, что в Швеции центре обсуждений будет возможный демонтаж части ядерных объектов в северокорейском Йонбёне в обмен на послабление санкций со стороны США.