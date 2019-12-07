Ericsson выплатит США $1 млрд за коррупцию за рубежом

Ericsson выплатит США более 1 млрд долларов. Это один из крупнейших штрафов за нарушение иностранной компанией американского Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) за всю историю его применения. Под действие FCPA попадают фирмы, ведущие свою деятельность в Соединенных Штатах независимо от того, где было совершено преступление.

В деле шведской Ericsson речь идет о ряде эпизодов во Вьетнаме, Джибути, Индонезии, Китае и Кувейте. С 2000 по 2016 год при заключении сделок в этих странах сотрудники компании, среди прочего, прибегали к подкупу местных чиновников. Руководство заявляет, что ответственность за правонарушения несут лично главы представительств.