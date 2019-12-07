Рацион для планеты

_Развитие бизнеса и инноваций при одновременном сохранении здоровья планеты - т__акую формулу предпринимательства рассматривали участники 10 международного форума по продовольствию в Милане. _

То, как человечество производит, распределяет и хранит продукты, наносит огромный ущерб окружающей среде и истощает ресурсы планеты. Как совместить передовые методики продовольственного производства, гарантировать устойчивое развитие отрасли и снизить ущерб для окружающей среды? Это обсуждали участники Международного форума по продовольствию в Милане.

Слет экспертов отрасли, политиков и наблюдателей вот уже 10 лет организует исследовательский фонд при итальянском пищевом концерне "Барилла", производителе макарон и соусов.

Людовика Принчипато, эксперт фонда, считает, что преобразования следует начинать безотлагательно : "В этом году мы ставим во главу угла очень важное слово - действие. Мы много говорим о сложностях, с которыми сталкиваемся в отрасли, говорим о необходимости отстаивать принципы устойчивого развития, решать климатические проблемы. Но сегодня от слов мы намерены перейти к реальным действиям, мы нацелены на результат. Именно для этого мы пригласили на форум столько профессионалов; сообща они помогут найти оптимальный сценарий программы действий".

В каком направлении развивать отрасль? Об этом мы погорим с Рикардо Валентини ( он в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 2007 году получил Нобелевскую премию мира).

"Мы хотим посмотреть, возможно ли повлиять на людей питающихся в столовых, кафе, помочь им изменить рацион, - рассказал Валентини. - Организовать питание так, чтобы снизить воздействие на окружающую среду, уменьшить выбросы парниковых газов".

Треть мирового объема выбросов двуокиси углерода, ответственной за формирование парниковых газов, обеспечивает именно пищевая отрасль и мы, потребители продуктов. Одна их масштабных программ фонда" Барилла" нацелена на изменение привычек в питании больших групп людей. В гигантском социальном эксперименте участвуют 10 тысяч человек. Что нужно сделать, чтобы заставить их "есть по-новому?"

Рикардо Валентини видит ситуацию так: "Я - итальянец, для нас еда - это святое. Вот почему мы делаем ставку на формирование сообществ, объединяя людей вокруг кухни. Мы также возлагаем большие надежды на таланты наших поваров, ждем от них креативности. С сезонными овощами, например, они способны творить настоящие чудеса. Я настроен очень оптимистично, думаю, мы можем начать хорошо питаться и одновременно заботиться о планете". Участники форума с интересом обсудили еще одну злободневную тему - введение новых технологий в агросекторе. Это позволяет улучшить мониторинг и обеспечить раннее выявление заболеваний посевов. Как следствие, улучшается урожайность.

Андреа Ренда из Центра европейских политических исследований - один из авторов представленного на форуме доклада: "Система предполагает размещение в почве датчиков, они соберут для вас информацию о том, как и когда следует обрабатывать тот или иной участок, оценят температурный режим. Это позволяет прицельно обрабатывать агроплощади, выбирая оптимальные и эффективные методики. Еще пример: вы отправляете дрон на фруктовое поле и получаете информацию о том, где плоды созрели, а где еще нет. Так вы оптимизируете сбор урожая. С новыми технологиями вы также понимаете, какую часть поля нужно обработать пестицидами, вы не разбрызгиваете их повсюду.

Все это можно внедрять уже сегодня. Я приведу пример: представьте себе небольшое сообщество фермеров, которое решает объединить усилия и сообща использовать беспилотники. Полчаса я, полчаса вы - при этом цена будет очень посильной. В итоге мы получаем уникальные данные, получаем искомый результат".

Многие выступавшие призывали к ответственности потребителей и пищевые компании. Но все больше участников соглашаются, что проблема изменения климата не может быть решена без четких правил, установленных на уровне стран-членов или ЕС в целом.