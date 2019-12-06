Лука Пармитано:

– Всех приветствую! Я астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано, ваш космический корреспондент. И со мной здесь...

Эндрю Морган:

– Астронавт НАСА Эндрю Морган!

Лука Пармитано:

– Последние пару недель мы были очень заняты. Чем же именно?

Эндрю Морган:

– Вообще-то у нас всегда здесь много дел, но самым важным было, конечно, то, что мы два раза выходили в открытый космос для ремонта магнитного альфа-спектрометра.

Лука Пармитано:

– Помимо того, что мы дважды за восемь дней выходили в открытый космос, нам нужно было продолжать вести различные научные исследования на установленной здесь аппаратуре.

Эндрю Морган:

– Я устанавливал инкубационную систему для изучения биологии клетки, это потребовало серьёзной подготовки и заняло несколько дней. Нужно было установить контроллер для инкубатора и закрепить его на стойке. Помимо этого, различную аппаратуру нужно было установить и в японском экспериментальном модуле?

Лука Пармитано:

– Да, я установил систему регенерации воды. На космической станции нам уже удаётся восстанавливать 95% воды прямо на борту – перерабатывается моча, а также влага, отфильтрованная из воздуха. Японские учёные подготовили экспериментальную установку, очень небольшую, ограниченного действия, которая будет делать то же самое, но в дальнейшем этот метод позволит регенерировать ещё больше воды. Это расширит наши возможности и, вероятно, позволит сделать установку более компактной. А нам это потребуется при путешествиях в более отдалённые места и обратно.