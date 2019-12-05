Эпидемия кори на Самоа

Власти Самоа ввели в стране режим чрезвычайного положения на два дня в связи охватившей остров эпидемией кори. За последние полтора месяца здесь было зафиксировано более 4000 случаев заболевания, жертвами которого стали 60 человек – преимущественно младенцы и маленькие дети. В середине ноября было принято решение о проведении массовой вакцинации. В понедельник и во вторник практически все учреждения и предприятия в Самоа должны быть закрыты. Тех, у кого нет прививок, призвали вывесить перед домом красную ткань в качестве сигнала выездным бригадам. Поясняет премьер-министр страны Туилаэпа Саилеле Малиелегаои:

– Одна из главных целей начатых сегодня объездов, которые продолжатся два дня, – обеспечить ликвидацию кори среди как можно большей части нашего населения, и даже полную её ликвидацию. Именно по этой причине мы объявили в стране два выходных дня, чтобы все оставались дома. На дорогах не должно быть автомобилей, чтобы не создавать помех быстрому передвижению наших бригад.

Число заболеваний корью растёт во всё мире. Затронуты даже наиболее развитые страны, включая Германию и Соединённые Штаты, жители которых порой отказываются делать прививки себе и своим детям в силу философских или религиозных соображений. Именно отказами от прививок учёные объясняют возвращение болезней, с которыми, как считалось ещё недавно, было окончательно покончено.