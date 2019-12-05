Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Польша

Польша: обрушение дома на горнолыжном курорте

 Комментарии
  Ольга Кепински 
Польша: обрушение дома на горнолыжном курорте
Авторское право
Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski/via REUTERS
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Пять человек погибли, в том числе двое детей при обрушении жилого дома в результате взрыва бытового газа на южном польском горнолыжном курорте Щирк.

В здании проживали 9 человек, одного из них в момент инцидента в среду вечером не было дома. Поиски остальных продолжаются. На курорте сохраняется минусовая температура.

На месте трагедии работают около 100 пожарных и спасателей, 50 полицейских и волонтеры.

Предполагаемой причиной взрыва стала утечка газа во время работ на трубопроводе. По соображениям безопасности, подача газа была остановлена в большей части города.

Вспыхнувший после взрыва газа пожар к настоящему моменту потушен.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.