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Обрушение дома под Белгородом

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  Вероника Доваль 
Обрушение дома под Белгородом
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Один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате взрыва и последующего частичного обрушения жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области. Поисково-спасательные работы на месте инцидента завершены. По последней информации, четыре человека находятся в реанимации областной больницы. По словам представителя местных властей, у пострадавшего мужчины переломы лицевой части черепа, у трех женщин - ожоги, причем двух из них врачи в среду "планируют перевести в ожоговое отделение для дальнейшего лечения, поскольку их состояние позволяет это сделать".

Взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме в поселке Яковлево произошел во вторник вечером. В результате обрушилась внешняя стена с четвертого по первый этаж, было повреждено 8 квартир. Всего в доме прописаны 24 человека, 18 были эвакуированы. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового котла в одной из квартир. Ведется следствие.

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Видеомонтаж • Алексей Доваль

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