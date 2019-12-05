Полиция Парижа использовала слезоточивый газ против манифестантов

Слезоточивым газом ответила полиция на беспорядки в Париже и Нанте. По всей Франции сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы выступить против планируемой властями пенсионной реформы. Большая часть манифестантов вела себя мирно, но были и те, кто провоцировал полицию. Правоохранительные органы Парижа сообщают о десятках задержанных.

Это самая крупная забастовка c 1995 года. Профсоюзы обвиняют Макрона в том, что он хочет упростить существующую систему. Президент, в свою очередь, утверждает, что она несправедлива и слишком дорога. Обе стороны не готовы уступать.

По сообщениям агентства Рейтер, железнодорожники проголосовали за продление забастовки.