ЕС замедляет рост, но готовит новые проекты

С одной стороны, торговые войны США и Китая, с другой - "брексит": в этом контексте рост европейской экономики замедляется. Но сложности порой открывают перспективы для новых сценариев развития. Так случилось в Греции, где активизируется сотрудничество с Китаем. Программа "Реальная экономика" приглашает к разговору с новой главой МВФ Кристалиной Георгиевой, она расскажет, как подстегнуть экономическую деятельность в Большой Европе.

Осторожный пессимизм

Брюссель пересматривает прогнозы по экономическому росту до самой низкой с пика кризиса отметки, власти ЕС не ожидают улучшений в 2020 году. Почему? Эксперты говорят о сохраняющейся неопределенности. Ее во многом поддерживает история с "брекситом" и торговая война США и Китая. Их спор из-за разногласий о тарифах и субсидиях не утихает с марта 2018.

Под перекрестный обстрел двух держав попало немало стран, больше других пострадала Германия, страна, чей экспорт обеспечивает почти половину национальной экономики. Германия- двигатель европейских внешних продаж, ее экспортные козыри - автомобили и промышленное оборудование.

Однако с 2017 года немецкая экономика переживает спад. Он отчасти поддерживается снижением заказов от главного партнера, Китая, который меньше импортирует на фоне собственного замедления экономического роста. С учетом того, что Германия опирается на цепочку поставщиков и субподрядчиков в Восточной и Центральной Европе, проблемы немецких компаний напрямую отражаются на экономическом здоровье Венгрии, Польши, Словакии

Американские власти требуют от Китая более открытой рыночной экономики и прекращения субсидирования госкомпаний. В Поднебесной в ожидании разрешения конфликтов активнее ставят на Европу. Один их последних примеров - расширение китайских инвестиций в Греции.

Греческий порт Пирей с 2016 года - олицетворение китайской инициативы "Пояса и пути"; тогда китайский группа Cosco, государственный морской грузовой гигант, стал основным акционером портового комплекса. Под его контроль перешли без малого 70% акций порта, объем сделки достиг миллиарда евро.

Греческий министр морского транспорта Иоаннис Плакиотакис комментирует: "Мы хотим чтобы эти инвестиции начали приносить плоды как можно скорее. Конечно, мы мечтаем о преимуществах для местной экономики, о создании здесь рабочих мест. Это положительно отразится на экономике страны целом".

С мощной финансовой поддержкой Китая Пирей обещает стать самым значимым средиземноморским портом - с учетом его географической близости к Суэцкому каналу, важнейшему маршруту международного товарооборота.

Менеджер порта Тассос Вамвакидис отмечает: "Мы здесь не на Китай трудимся, мы стоим на страже торговли. Любые товарные операции, проходящие по линии Суэцкого канала - наша работа, будь то судно из Китая, Индии, Австралии. Они заходят к нам, разгружаются и так экономят 10 дней пути до кого-нибудь североевропейского порта".

В Пирее влияние китайских инвестиций выходит за рамки новых кранов и контейнеров. На этом фоне Еврокомиссия призвала подробнее изучить характер капиталовложений китайского инвестора в регионе, указав на необходимость прозрачности сделок и сбалансированности. После прихода в Пирей китайского инвестора в городе и окрестностях созданы 2тысячи рабочих мест. Правда, перемены на рынке труда устраивают не всех.

Гиоргос Гогош из профсоюза докеров отмечает: "Да, сегодня у нас больше людей имеют работу. Но проблема в том, что зарплаты очень низкие, а условия труда тяжелые".

На фоне осложненного диалога с США Китай активнее ставит на Европу. Приток инвестиций в Пирей может стать трамплином для новых многообещающих проектов, отмечают власти Европы. Одновременно они напоминают об амбициях Поднебесной в вопросе мирового лидерства, указывая, что Китай остается в международных координатах "системным противником". Европейские компании, считают в Брюсселе, должны добиваться равных возможностей на китайском рынке.

"Европа может стать лидером"

Гость программы "Реальная экономики" - новый директор МВФ Кристалина Георгиева. Во время своей первой поездки в Европу в новой должности она дала интервью Euronews.

Euronews: "Что может делать Европа и конкретно Германия, чтобы избежать стагнации?"

Кристалина Георгиева: "Мы видим для Европы следующие решения: больше инвестировать в конкурентоспособность европейского бизнеса, в науку и исследования. Страны-члены должны иметь уверенные позиции, чтобы в будущем конкурировать с США и Азией. Еще мы должны проводить активную климатическую политику. Я убеждена, что настал момент, когда Европа может взять на себя мировое лидерство в этой области. Ставка на экологически безопасную, низкоуглеродную экономику обеспечит нам более динамичный и устойчивый рост. Ну, и разумеется технологии, самые передовые - за ними будущее и для нас, и для всех".

Euronews: "В отношениях Китая и США сохраняется напряженность, соглашения между сторонами пока нет. Как в таком контексте вы оцениваете торговые возможности для Европы?"

Кристалина Георгиева: "В этом году рост торговли мы оцениваем в процент с небольшим, это значит, что мотор, двигающий торговлю вперед, заглох. Иными словами, мы тоже платим за торговые войны других. Мы подсчитали, что к концу 2020 года эти противостояния обойдутся мировой экономике в 700 миллиардов долларов - это почти процент суммарного мирового ВВП! Ситуация нетривиальная. Если мы проанализируем цифры, то увидим, что небольшая часть - это непосредственно спорные тарифы и пошлины, а остальные потери генерируются на фоне деловой неопределенности и неуверенности. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы подтолкнуть Китай и США к заключению договоренности. Соглашение в долгосрочной перспективе позволило бы улучшить настроение на мировом рынке, там возродилось бы доверие. Однако одного такого соглашения недостаточно, нам нужен долгосрочный торговый мир. Европа в этом напрямую заинтересована, ведь мы - открытая, экспортно ориентированная экономика. И мы не должны молчать!"