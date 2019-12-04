Награды Европейской киноакадемии-2019: фавориты и аутсайдеры

Европейская киноакадемия была создана перед самым падением Берлинской стены. Знаменитые мэтры решили объединить усилия в пользу искусства на пока еще разделенном границами и блоками континенте.

От их имени выступил венгерский мастер Иштван Сабо.

В этот году церемония вручения наград состоится уже в 32-ый раз.

Чемпионом по количеству номинаций стал фильм Йоргоса Лантимоса, за исполнение в нем главной роли Оливия Колман получила "Оскара" в номинации "Лучшая актриса года".

Картина Марко Белоккьо "Предатель" рассказывает о том, во что обходится нарушение обета молчания, если состоишь в коза ностре.

Фильм Романа Полански "Офицер и шпион", вызывающий полемику за пределами кинотеатров в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми против постановщика, также номинирован на получение европейских кинонаград.

Три номинации - у ленты "Боль и слава" Педро Альмодовара , в их числе - "За лучшую мужскую роль", в ней значится имя Антонио Бандераса.

Есть среди номинантов и аутсайдеры, уже успевшие заявить о себе достаточно громко.

Это немецкая автор Нора Фингшайдт, ее лента "Разрушительница системы" рассказывает о судьбе ребенка, об особенной девочке, от которой отказалась мать.

Французский режиссер Ладж Ли вернулся спустя полтора столетия в кварталы, описанные Гюго, чтобы понять, что жизнь их обитателей, по сути, мало в чем изменилась.

О том, кто был удостоен европейских кинонаград, станет известно вечером 7-го декабря.