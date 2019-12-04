Европейская экономика: осторожный пессимизм

ЕС пересмотрел свои прогнозы роста для еврозоны до самого низкого уровня с пика финансового кризиса. Улучшений в 2020 году не ожидается. Почему?

Специалисты говорят о двух группах причин: это "брексит" и ожидаемые в связи с выходом из ЕС Великобритании перемены. Негативные прогнозы в Большой Европе - также реакция на застарелый торговый конфликт США и Китая, ударяющий по их партнерам в мире.

В числе прочих на линии огня оказалась Германия. Страна - экспортный мотор ЕС, внешние продажи обеспечивают половину экономики с акцентом на автомобилях и промышленном оборудовании.

Немецкая экономика теряет темп с 2017 года. Это связано с падением заказов со стороны Китая, ее главного партнера (Поднебесная меньше покупает на фоне собственного спада). С учетом того, что Германия опирается на поставщиков и субподрядчиков из Восточной Европы, Венгрия, Польша и Словакия ощущают снижение экспортной активности. По цепочке это отражается на экономике ЕС в целом.