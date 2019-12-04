В Дубае выводят новую формулу агропроизводства

Изменение климата ускоряет эрозию почвы, способствует повышению в ней концентрации солей, что сокращает продуктивные агроплощадей. Как в этих условиях гарантировать продовольственную безопасность? В ОАЭ этой проблемой занимаются вплотную, страна обзавелась профильным министром. Марьям Бинт Мохаммед Альмейри пояснила Euronews: "Гарантировать доступ к бесперебойному, достойному, качественному и недорогому продовольствию в условиях климатических изменений - наша задача. Мы ищем пути решения с опорой на новые технологии и разработки, мы тестируем их в самых суровых условиях в надежде помочь и себе и другим. В нашем распоряжении - солнце, море и песок. Если мы научимся выращивать агропродукты в таком климатическом контексте, думаю, это заинтересует и другие регионы".

Эксперименты и исследования ведутся в Международном центре биосолевого сельского хозяйства в Дубае. Задача ученых - вывести наиболее стойкие сорта, предложить фермерам в засушливых районах оптимальные способы по уходу за посевами с прицелом на повышение урожайности.

Исмахане Элуафи, исполнительный директор центра, уточняет: "Мы - международная некоммерческая организация, разрабатывающая технологии для стран с низким уровнем дохода. Наша цель - максимально снизить стоимость новых решений - так, чтобы они были доступны даже для самых маленьких фермеров".

Иногда решения очень просты - воссоздание экосистем, максимально приближенных к естественным природным условиям. Агроном Ангелики Лира рассказывает о подобном проекте: "Он стоит на границе сельского хозяйства и аквакультуры. Мы ищем решения, которые позволят агрохозяйствам получать высокопитательные продукты в условиях изменения климата. К примеру, мы разводим здесь рыбу, источник ценного белка. У нас есть овощи, устойчивые к засоленным почвам".

К экспериментам привлекаются и технологические новинки, такие, как дроны. Али Альбатти, специалист по дистанционному зондированию, рассказывает: "Дроны позволяют нам оценить характеристики почвы, составить топографическую карту, понять, как лучше наладить систему орошения, нужен ли на участке дренаж. Мы можем одновременно вести наблюдения и за растениями, и за почвой - с точностью до двух сантиметров. Можем увидеть самое маленькое зернышко".

Выведение культур, гарантирующих урожайность в суровых условиях засухи, неплодородной почвы - задача номер один. На помощь придет генный банк .

"На Земле сегодня насчитывается около 400 тысяч видов растений, из которых 30 тысяч съедобны, - рассказывает Сета Тутундиджан, директор по программам дубайского центра. - Мы задействуем в продовольственном секторе только 150 культур. Так родилась идея собрать все образцы съедобных растений, исследовать их, а затем решить, что может быть использовано для укрепления продовольственной безопасности. С изменением климата наш проект интересен все большему числу регионов".

Киноа привлекла внимание исследователей как питательный и неприхотливый злак. "Индейцы майя, к примеру, уже знали киноа, называли ее "чудесным семенем", - рассказала Исмахане Элуафи. - Мы с легкостью внедрили ее в 10 странах, в том числе в Йемене, Иордании, Египте, Марокко и других".

Специалисты напоминают: киноа родом из Латинской Америки, растение легко выдерживает высокий уровень засоленности почвы, хорошо себя чувствует в засушливом климате. Росткам требуется примерно вполовину меньше воды, чем пшенице или ячменю; при этом киноа очень питательна.

Еще одно перспективное направление для агрономов - солерос, побеги которого полезны и вкусны; растение еще проще в уходе, так как выдерживает полив морской водой.

Агроном Дионисия Ангелики Лира поясняет: "Это удивительный вид, способный расти в пустыне и довольствоваться поливом морской водой. Кстати, сейчас проводятся исследования для использования этого растения для производства биотоплива".

Для ученых дубайского исследовательского центра секрет продовольственной безопасности разгадан - это биоразнообразие.