Малые предприятия в ЕС встали на экорельсы

_Столица Финляндии в конце ноября на 2 дня стала площадкой для слета участников Ассамблеи малого и среднего бизнеса. Гости мероприятия сверили часы в вопросе тенденций текущего момента, таких, как устойчивое производство с опорой на принципы циркулярной экономики. Предприятия, выбирающие такой формат, не только возглавляют деловой тренд, но и имеют реальные шансы получения расширенной финансовой помощи. _

Без малого 100% европейских компаний - это малые и средние предприятия, и сегодня они активно берут на вооружение новую философию деловой организации. О примете времени на форуме в Хельсинки рассказал активный сторонник циркулярной экономики, бывший комиссар ЕС Янез Поточник: "Нам нужны не столько новые автомобили, сколько новые форматы мобильности. С таким подходом мы открываем новые перспективы, создаем стимулы. Я имею ввиду изменение угла зрения, философии, способа мышления".

Финская компания Paptic начала именно со смены угла зрения. Она разработала материал, позволяющий заменить пластик, в частности, при изготовлении упаковки. Огромный плюс нового решения - совместимость с имеющимися производственными линиями. Материал состоит из древесного волокна, выглядит, как бумага, по прочности не уступает пластику, а по мягкости - ткани. Потенциальный рынок феноменален.

Эса Торниайнен, основатель группы, пояснил: "Речь идет о рынке, на котором ежегодно продается 30 миллионов тонн различных типов материалов, преимущественно - полимерных".

За последние два года компания в 10 раз увеличила оборот, удвоив штат до 20 человек. При этом потенциал роста бизнеса остается огромным. Но для этого компаниям нужны средства.

Известный экономист Мариана Маццукато убеждала гостей форума в Хельсинки в том, что финансовые инструменты должны развиваться параллельно новым реалиям в малом предпринимательстве: "Предприниматели, которые могут перейти на рельсы циркулярной экономики, будут нуждаться в инвестициях сроком на 10-15 лет. Таким образом, речь идет о так называемом "терпеливом" финансировании. Одновременно нужно быть готовыми к рискам. Это как езда на велосипеде: сто раз упадешь, пока наконец поедешь. Если мы будем наказывать бизнес за неудачи, мы не сможем создать новый тип экономики".

Европейская комиссия, организатор слета в Хельсинки, призывает мир присоединиться к так называемой "зеленой сделке" - программе, нацеленной на достижение углеродного нейтралитета в Европе к 2050 году. Реализация проекта невозможна без перевод на экорельсы производственных компаний.

Кристиан Шрайбер, представляющая в Еврокомиссии директорат по малому бизнесу, выделяет следующие приоритеты: "Для меня это три блока задач: устойчивое развитие, переход на цифровые технологии (кстати, очень часто эти две тенденции взаимосвязаны) и наконец, совершенно новый подход к международному патентованию".

Слет в Хельсинки стал прекрасной возможностью оценить лучшие предпринимательские инициативы. В этом году голландский бизнес-инкубатор Green Pac I lab-завоевал Гран-при жюри Европейской премии "За поддержку предпринимательства". Еще одно доказательство, что "зеленой" экономике в Европе зажжен зеленый свет.