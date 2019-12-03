СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела трех сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве отца. Дело в отношении двух старших сестер - Ангелины и Крестины - направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Младшую сестру Марию следствие просит направить на принудительное лечение.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отличие от младшей сестры, старшие в момент совершения преступления были способны осознавать свои действия. Если прокуратура утвердит заключение следователей, дело будет направлено в суд.

"Если прокуратура признает Марию невменяемой, ее не будут привлекать к уголовной ответственности, а назначат лечение", - сообщил Euronews один из адвокатов сестер Алексей Паршин. Защита направила жалобу на заключение ведомства, требуя прекратить уголовное преследование девушек.

"У всех трех девушек диагностированы психические заболевания, вызванные действиями Хачатуряна-отца, им всем необходимо лечение. Младшая встала на учет, все три девочки уже несколько месяцев проходят консультации с психологом", - сказал он.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в Москве 27 июля 2018 года. Мужчину нашли с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По обвинению в убийстве были задержаны 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Во время допроса девушки признали свою вину, рассказав, что их действия были вызваны издевательствами со стороны отца.

В ходе расследования было установлено, что на протяжении длительного времени отец "причинял дочерям физические и психические страдания". Это было учтено следствием как смягчающее вину обстоятельство. Кроме того, по данным СМИ, старшие дочери подвергались сексуальному насилию. Проведенная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Хачатурян страдал расстройством личности, выражавшемся в необоснованной агрессии, обостренной подозрительности и авторитаризме.

"Доказательств более, чем достаточно, для прекращения дела: установлен факт насилия - физического, психологического и сексуального. Эти факты следствие не оспаривает, считая их смягчающим обстоятельством. Наше мнение - это обстоятельство, которое исключает привлечение к уголовной ответственности, поскольку девушки находились в состоянии необходимой обороны", - заявил Паршин.

Дело сестер Хачатурян широко обсуждалось в СМИ. В поддержку девушек выступили некоммерческие организации, журналисты, среди которых Ксения Собчак и Юрий Дудь, а также писательница Наринэ Абгарян.

Петицию на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное преследования сестер Хачатурян подписали более 115 тыс. человек. В некоторых российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, прошли пикеты в их поддержку.