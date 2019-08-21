Сестры Хачатурян признаны жертвами отца?

Следственный комитет подтвердил, что сестры Хачатурян на протяжении многих лет подвергались издевательствам со стороны отца. Об этом говорят адвокаты сестер. Они надеются, что это поможет им доказать, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и, как следствие, решение позволит снять с девушек все обвинения.

По словам Алексея Паршина, адвоката средней сестры Ангелины, у следствия были видео, аудио, фото, показания соседей, подруг, результаты экспертиз; кроме того, "что-то по горячим следам доказывалось, потому что в том числе 27 июля девочки подвергались истязаниям".

Информация стала известна из постановления СК об отказе в возбуждении уголовного дела против отца девушек Михаила Хачатуряна. Паршин пояснил, что, поскольку Хачатурян мертв, такое решение было ожидаемо. Но его родственники еще могут потребовать возбуждения дела для реабилитации его чести.

Правда, по мнению Паршина, родственникам Хачатуряна в этой ситуации придется выбирать "из плохого и очень плохого", потому что, если следствие будет продолжено, то к делу может быть добавлено еще несколько статей, например, о попытке доведения до самоубийства [Крестина пыталась свести счеты с жизнью] и причинении тяжких телесных повреждений.

Адвокат стороны потерпевших Юлия Нитченко заявила, что родственники Хачатуряна будут обжаловать это постановление после того, как будут готовы рецензии на проведенные экспертизы. "Это постановление не имеет места быть, потому что оно построено на доводах людей, которые вправе защищать себя всеми возможными способами, в том числе ложью и обманом".

По словам Нитченко, у следствия нет никаких доказательств, кроме показаний самих сестер, которые не несут никакой ответственности за дачу ложных показаний, а "подруги сестер, которые также давали показания, не раз были пойманы на лжи".

"Человек приходит в полицию, и ему дают отказной материал. Может ли он быть признан потерпевшим? Нет. То, что уже адвокаты додумывают и дают пищу для общественности, – это уже домыслы адвокатов стороны защиты. У нас сестры Хачатурян не признаны потерпевшими по тем доводам, которые они изложили". Нитченко также сообщила, что в ее распоряжении есть скрины переписок в соцсетях, где девочки до мелочей обсуждают свою личную жизнь, но при этом ничего не говорят о приставаниях со стороны отца.

Что происходило в доме? Версия защиты

По версии защиты, в день убийства Хачатурян брызгал девочкам в лицо из перцового баллончика, и это происходило не в первый раз: "Такую моду отец взял за несколько месяцев до убийства", - говорит Паршин. Тяжелее всего эти издевательства переносила старшая сестра: она задыхалась и теряла сознание. Плохо ей стало и 27 июля.

"Избиения, унижения; ругань была вообще чем-то само собой разумеющимся. Он мог поставить их на ночь и не давать им спать, запретить ходить в туалет, мог запретить кушать, выходить из дома. Они бегали по колокольчику, открывали ему окна, расстилали, готовили, убирали, то есть были на положении рабынь".

В конце июля в интернете был опубликован текст первого допроса. Алексей Паршин подтвердил, что представленные факты соответствуют действительности, хотя формулировки скорее написаны следователями.

Из показаний Крестины Хачатурян:

"Также Ангелина мне рассказывала, что в 2014 году, когда они были в Израиле, он приставал к ней, находясь в отеле, а по приезду, находясь в нашей квартире, стал также приставать с сексуальными домогательствами. Он просил, как мне стало известно впоследствии, как и меня, так и её, и Марию ему мастурбировать. Мне он говорил, что у него проблемы с простатой, и, так как я учусь на врача, я должна ему помогать".

Из показаний Марии:

"Когда в 2016 году мы с сестрами и отцом были в г. Адлер на отдыхе, он стал приставать к моей сестре Крестине, в результате чего она наглоталась таблеток, попытавшись покончить жизнь самоубийством, но в результате того, что своевременно была вызвана скорая помощь, её удалось откачать".

Что происходило в доме? Версия обвинения

По словам адвоката потерпевших Юлии Нитченко, всё, что говорят сестры, - это не более чем ложь, и у них было три мотива для убийства отца. Первый – финансовый: старшая сестра получала на свой счет деньги за сдачу в аренду квартиры, которая принадлежала Михаилу. Сам он большую часть времени проводил в Иерусалиме.

Кроме того, как говорит адвокат, Михаил, который придерживался строгих правил в воспитании, хотел отвести дочерей к гинекологу, чтобы проверить, хранят ли они девственность: "Поскольку младшая из них, как было установлено, уже была лишена девственности, сестры испугались, что будет большой скандал".

Третий мотив, по словам Нитченко, – это то, что отец "мешал" девочкам жить так, как они хотели: "У них бесконечно дома были вписки, все эти фотографии гуляют в интернете – с алкоголем, с мужчинами".

"У нас пока ни один паззл не складывается для того, чтобы мы могли говорить о том, что со стороны Михаила Хачатуряна были какие-то действия насильственного характера, - говорит Нитченко. - Девочки инсценировали факт самообороны. Это признано материалами дела. Они порезали себя после того, как убили Михаила. Впоследствии следствие вывело их на чистую воду".

Ничтенко подвергла сомнению результаты экспертизы, которая показала, что в организме Хачатуряна в момент убийства был только аспирин: "Извините, но от одного только аспирина никто не будет спать так, чтобы не чувствовать, как его 35 раз бьют ножом".

Что ждет девушек на свободе?

С осени прошлого года в отношении девушек действует мера пресечения, которая появилась в уголовно-процессуальном кодексе только в апреле 2018 года, - запрет определенных действий. Девушки могут жить обычной жизнью, но им запрещено выходить из дома после 9 вечера, пользоваться средствами связи, общаться со СМИ и видеться с другими участниками процесса (в том числе сестры не могут общаться друг с другом).

Юрист Алена Попова, которая борется за принятие закона о домашнем насилии, убеждена, что один из важнейших вопросов – как защитить девушек впоследствии? "Они могут подвергнуться преследованиям со стороны консервативно настроенной части армянской диаспоры, со стороны родственников, со стороны радикально настроенных граждан в целом".

По мнению Поповой, уберечь девушек можно было бы, если бы следствие прибегло к тем же мерам, как и в случае защиты свидетелей: если бы сестрам поменяли имена, фамилии, паспорта и отправили их заграницу. При этом адвокат Ангелины Хачатурян нам сообщил, что за этот год девушки не сталкивались с угрозами в свой адрес.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Его дочерям грозит от 8 до 20 лет заключения.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна было расстройство личности, у старшей сестры эксперты выявили расстройство психики на почве издевательств со стороны отца, а младшая была признана невменяемой на момент совершения преступления.