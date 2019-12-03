Финский премьер ушёл из-за протестов

Президент Финляндии одобрил прошение об отставке премьер-министра страны Антти Ринне. Лидер социал-демократов решил покинуть свой пост после того, как партнёры по коалиции, движение «Финляндский центр», выразили недоверие главе кабинета.

Ринне продолжит исполнять обязанности минимум до 12 декабря, когда его партия должна выдвинуть новую кандидатуру. Союзники по коалиции подчеркнули, что поддерживают нынешний формат правительства и готовы продолжать работу с другим премьер-министром.

Антти Ринне, и.о. премьер-министра Финляндии:

«Центристская партия явно продемонстрировала отсутствие доверия, и сегодня они представили подробные причины для этого. После такой дискуссии я, естественно, поразмыслил о том, что это означает для правительства, и сделал собственные выводы».

Причиной конфликта стала забастовка финских почтальонов. Парламент обвинил премьера и одного из министров в предоставлении недостоверной информации о проблемах служащих и о том, как правительство их решает. Оппозиционные партии настаивают на вотуме недоверия кабинету — голосование по этому вопросу должно состояться в среду.