Приоритеты председателя ЕС Финляндии

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Председателем Евросоюза 1 июля стала Финляндия. Она считает своей главной заботой предотвращение стихийных бедствий и народного недовольства, вызванных изменениями климата. Чтобы показать пример другим, эта северная страна выделит в предстоящие полгода 500 тысяч евро на меры по сокращению парниковых выбросов, компенсирует тем самым загрязнение воздуха своими авиалайнерами.

«Первые два слова в нашей правительственной программе: изменение климата, - говорит премьер-министр Антти Ринне. - Эти слова не должны стать последними. Мы не можем подвергать риску будущее цивилизации в связи с изменяющимся климатом».

Под председательством Финляндии должен быть согласован самое позднее к декабрю многолетний финансовый план ЕС. Она хочет, чтобы четвёртая часть общего бюджета на 2021-2027 годы была направлена на охрану окружающей среды и перевод экономики на чистые технологии. К такой политике скептически относятся Польша, Венгрия, Чешская республика и Эстония.

«Что делать с этими 25% и остальными 75% бюджета ЕС, - вопрашает аналитик брюссельского Центра европейской политики Анника Хедберг. - Они должны пойти на удовлетворение требований и нужд общества и экономики, таких, как движение к климатически нейтральному ЕС. Финансирования требуют и решение проблем конкурентоспособности, растущего неравенства, цифровизации, угрозы нашей безопасности».

Лозунг финского председательства: "Устойчивая Европа — устойчивое будущее". Один из главных приоритетов — верховенство права. В его несоблюдении, в подрыве независимости судебной системы и общих ценностей Евросоюз обвиняет правительства Венгрии и Польши. Они также отказываются выполнять единую миграционную политику. В качестве наказания Будапешту и Варшаве могут быть урезаны ассигнования из фондов сплочения.

«Когда мы смотрим на общую атмосферу, то видим стремление многих стран-членов рассматривать бюджет Евросоюза как инструмент, - продолжает Хедберг. - Но договориться со всеми о том, как применять этот инструмент, будет очень сложно"

С выходом из Евросоюза Великобритании его бюджет потеряет 45 млрд евро, которые она бы внесла. Председателю Финляндии предстоит разбираться и с политическими последствиями «брексита» для всех сторон, представить коллегам нового премьер-министра, который заменит Терезу Мэй. Ближе к концу этой сложной для Хельсинки координационной миссии в Брюсселе соберётся новый состав Еврокомиссии.