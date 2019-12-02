В Забайкалье траур по погибшим в ДТП с участием автобуса

В Забайкалье день траура по погибшим в результате падения автобуса в замёрзшую реку Куэнгу. Жертвами ДТП стали 19 человек, в том числе двое детей. Ещё более 20 пассажиров пострадали. Автокатастрофа легла в основу уголовного дела по статье о нарушении требований безопасности. Некоторые выжившие отмечают, что водитель управлял автобусом аккуратно:

«Ехал он нормально, не спеша. Где-то километров 70 ехал. Там на этом мосту, как я понял, он тормознул и вот начало таскать — он, видно, не справился с управлением. Ну что там потом, — всё быстро, доли секунды, хлопок и темнота…»

Автокатастрофа произошла в воскресенье днём. С моста вылетел автобус, который следовал по маршруту Сретенск — Чита. По предварительным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением после разрыва переднего колеса. Автобус упал на крышу на лёд реки Куэнга, десятки людей были заблокированы в салоне. Спасательная операция продолжалась до позднего вечера. Некоторых пострадавших пришлось эвакуировать в Читу вертолётами экстренных служб.