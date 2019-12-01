ДТП в Забайкальском крае: погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек стали жертвами ДТП в Забайкальском крае. Рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста в замершую реку Куэнга. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи ищут свидетелей.

Николай Басов, начальник ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю: "По оперативным данным, рейсовый пассажирский автобус допустил съезд с дорожного полотна в 60 километрах от населенного пункта Сретенск (Сретенский район, Забайкальский край). Пострадавшие, 19 пассажиров, доставлены в центральные районные больницы городов Шилка, Нерчинск и Сретенск. Открыты "горячие линии", работает "телефон доверия". С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС Росии".

Несколько человек самостоятельно покинули место крушения, им не потребовалось. Тела большинства погибших опознаны. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.СМи со ссылкой на источники сообщают, что автобус не был застрахован.