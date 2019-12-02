Первый в мире ВИЧ-позитивный банк спермы открылся в Новой Зеландии

В Новой Зеландии открыли первый в мире ВИЧ-позитивный банк спермы. Его донорами могут стать только люди с неопределяемой вирусной нагрузкой, то есть пациенты с ВИЧ-положительным статусом, которые давно принимают лекарства и у которых настолько низкая концентрация вирусных частниц в крови, что они не могут его передать половым путем.

Банк был создан при поддержке нескольких общественных организаций для борьбы со стигматизацией ВИЧ-инфицированных.

«Сперма из этого банка абсолютно безопасна», - говорит ученый Марк Томас из Университета Окленда.

У Дамьяна Рул-Нила был диагностирован ВИЧ в 1999 году. Когда мужчина рассказал о болезни своему работодателю, его начали травить и ему пришлось уволиться.

«Я хочу, чтобы люди знали: после постановки диагноза ВИЧ жизнь не заканчивается, и если вы принимаете лекарства, то вы можете безбоязненно заводить детей», - говорит Дамьян. Сейчас он женат, у него двое детей и трое внуков.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 38 миллионов ВИЧ-положительных людей, две трети из них живут в странах Африки.