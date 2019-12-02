Amazon торговал елочными игрушками с изображениями Освенцима

Сайт Amazon торговал елочными игрушками, открывалками для бутылок и другими товарами с изображениями концлагеря Освенцим. Внимание на это обратили сотрудники польского государственного музея Аушвиц-Биркенау.

«Продавать “елочные украшения” с изображениями Аушвица кажется не совсем приемлемым. А изображение Аушвица на открывалке для бутылок — это возмутительно и неуважительно»,— говорится в сообщении музея в Twitter.

Вскоре после публикации сообщения Amazon снял товары с продажи, однако позднее в музее сообщили о том, что обнаружили на сайте еще несколько предметов с изображениями Освенцима, в том числе коврик для компьютерной мышки и елочные украшения с фотографией вагона, который использовали для отправки евреев в места смерти. Эти товары Amazon также убрал с сайта.

Интернет-гигант пригрозил, что будет удалять учетные записи продавцов, которые публикуют подобные объявления.

В понедельник утром в Twitter музея написали о том, что игрушки с фотографиями Освенцима появились в продаже на сайте WishShopping. В музее выразили надежду на то, что эта компания отреагирует так же, как и Amazon.