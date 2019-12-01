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Мальта

Йоргену Фенеку предъявлены обвинения

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  Кнарик Хачатрян 
Йоргену Фенеку предъявлены обвинения
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Прокуратура Валетты предъявила мальтийскому бизнесмену Йоргену Фенеку обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции. Фенек виновным себя не признал.

Ранее он согласился сотрудничать со следствием и в обмен на своё помилование предоставить информацию, которая могла бы пролить свет на это преступление. Но в амнистии бизнесмену было отказано.

По данным агентства Reuters, после предъявления Фенеку официальных обвинений премьер-министр Мальты Джозеф Мускат должен объявить об отставке.

Ранее отказывался это сделать, несмотря на появившуюся информацию о возможной причастности к убийству политиков из его ближайшего окружения. Так, стало известно о возможных финансовых связях бывшего руководителя администрации Муската Кита Шембри с Йоргеном Фенеком.

Под давлением протестующих, требовавших отставки правительства, Шембри лишился должности, а затем был арестован.

Дафне Каруана Галиция, занимавшаяся расследованиями коррупционных схем во властных кругах Мальты погибла в октябре 2017 года. Её автомобиль был взорван.

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