Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Мальта

Арест бизнесмена по делу об убийстве журналистки

 Комментарии
  Ирина Шелудкова 
Арест бизнесмена по делу об убийстве журналистки
Авторское право
Reuters
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

На Мальте по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции арестован крупный бизнесмен Йорген Фенеч. В ночь на среду он пытался отплыть на яхте из Портомасо.

Задержание проведено на следующий день после того, как власти Мальты пообещали помиловать предполагаемого посредника в убийстве в обмен на информацию о заказчике.

Задержанный предприниматель является директором и совладельцем бизнес-группы, которая в 2013 году заключила с правительством Мальты соглашение на строительство газовой электростанции стоимостью 450 миллионов евро.

За несколько месяцев до гибели Дафне Каруана Галиция в своем блоге писала об отмывании денег через загадочную компанию 17 Black, связанную с мальтийскими политическими кругами.

Позднее журналисты агенства Reuters выяснили, что компания принадлежит Йоргену Фенечу.

Самая известная журналистка Мальты Дафне Каруана Галиция занималась антикоррупционными расследованиями. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года. Обвинения предъявлены трем исполнителям убийства.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.