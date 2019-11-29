"Россия - не помойка для немецких урановых 'хвостов'!"

В Петербурге активисты-экологи встретили судно, доставившее в северную столицу 600 тонн урановых отходов из Германии , плакатами "Россия - не помойка. Убирайся прочь из моего города!".

Это не первая партия опасного груза, в ближайшие годы в Российскую федерацию должны ввезти более 12 тысяч тонн так называемых урановых "хвостов".

Один из участников протеста и активист Greenpeace Рашид Алимов объясняет: "Отвальный гексафторид урана, урановые "хвосты" - это радиоактивное вещество, и, кроме того, оно химически агрессивное вещество. Есть различные сценарии опасности выброса такого вещества в окружающую среду. Мы считаем, что такие транспортировки должны быть прекращены немедленно".

Урановые "хвосты" ввозятся не для переработки, а для захоронения, при этом часть специалистов утверждает, что гексафторид урана "практически не представляет радиационной опасности", но экологи с этими утверждениями не согласны.

Из Петербурга контейнеры отправят железной дорогой в Новоуральск.