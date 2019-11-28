Взрывы в День благодарения

Три человека ранены и 60 тысяч подлежат эвакуации - таков результат 2-х взрывов на химзаводе в городе Порт Нечес, расположенном на юго-западе штата Техас.

Предприятие принадлежит компании TPC Group.

Эвакуация жителей близлежащих городов, находящихся в радиусе шести с половиной километров от места ЧП носит обязательный характер.

Об этом сообщил координатор экстренных служб округа Джефферсон Майк Уайт: "Вначале мы объявили, что покинуть свои дома должны те, кто живет в радиусе примерно полумили от места ЧП, потом мы эту цифру уточнили. Для этих людей подготовлены места во временных укрытиях".

Промышленный комплекс занимает площадь почти в 90 гектаров, он расположен примерно в 150 км от Хьюстона.

Завод выпускает разнообразные виды пластика, присадки к смазочным маслам и другую продукцию нефтепереработки.

Эта женщина эвакуируется вместе с семьей и родственниками, приехавшими ее навестить в День благодарения, который по традиции американцы отмечают в последний четверг ноября: "Дом наш от взрывов сильно тряхануло, стены пошли трещинами, наверное, ну, как будто это был сейсмический толчок".

До того, как прогремел второй взрыв, пожарные боролись с пламенем на протяжении более 12 часов. Это не первая техногенная катастрофа в Техасе.

6 лет назад в городе Вест на заводе химудобрений похожий инцидент унес жизни 15 человек, свыше 200 были ранены.

О причинах нынешнего взрыва пока не сообщается.