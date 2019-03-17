Пожар на НПЗ в Техасе

Техасские пожарные борются с крупным возгоранием на нефтеперегонном заводе в Хьюстоне. Там загорелась цистерна жидких углеводородов. Огонь вспыхнул утром и в течение нескольких часов справиться с ним не удавалось.

Местные власти призвали жителей районов, соседствующих с заводом, не выходить из дома и внимательно следить за объявлениями гражданской обороны. По данным компании, управляющей заводом, весь складской комплекс содержит более 13 миллионов баррелей различных химикатов.

Одна их главных задач пожарных — не допустить распространения пламени на соседние цистерны.

Причина возгорания пока остаётся неизвестной.