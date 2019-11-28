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На доске по барханам

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  Кнарик Хачатрян 
На доске по барханам
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Живописные песчаные дюны в Мехикали на севере Мексики стали ареной меджународных соревнований по сэнбордингу Baja Sandboard - четвёртого этапа мирового тура DRI Sandboard World этого года. Он завершился в минувшие выходные; золото по сумме двух дисциплин - рампе и кроссу - завоевал бразилец Уильям Оливейра.

В пятницу начинается пятый этап тура в Перу, а последний, шестой, пройдёт в Чили 15 декабря.

Сэндбординг - экстремальный вид спорта, который заключается в спуске на доске по песчаным склонам - природным или созданным человеком. Официальный мировой рекорд скорости в сэндбординге, зафиксированный в Книге Гиннесса - 82 км/ч.

Говорят, что спуск по песчаным дюнам на разных предметах практиковали ещё древние египтяне, но подтверждающих это данных нет. Поэтому основателем сэндбординга считается американец Лон Биль, в 1972 году прокатившийся по склонам дюн калифорнийской пустыни Мохаве на водных лыжах.

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