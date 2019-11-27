"Яблоко" раздора: Apple обозначила Крым как российский

"Это еще ничего не значит".

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева считает, что "обозначение крымских городов как российских в приложениях компании Apple, где ранее полуостров обозначался как территория Украины, не означает того, что Запад признает Крым российским. Однако это первый шаг к правде", — заявила она.

Ранее стало известно, что Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию принадлежности Крыма в своих сервисах на территории России, в том числе в приложении "Погода".

На что довольно эмоционально отреагировал глава МИД Украины Вадим Пристайко:

"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", - написал Пристайко в "Твиттере"

В ООН же заявили, что ее позиция по крымскому вопросу не изменилась.

ООН признает территориальную целостность Украины, как это предусмотрено в соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи. Наша позиция не изменилась. Apple — это частная компания Стефан Дюжаррик пресс-секретарь ООН

Переговоры парламентариев с представителями Apple тянутся с мая этого года.

Госдума настаивала на том, что отображение Крыма как украинской территории нарушает российское законодательство. И вот компания исправила недочеты.