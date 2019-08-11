Путин в Крыму — Украина негодует

МИД Украины выразил протест из-за поездки Владимира Путина в Крым и Севастополь.

В Киеве считают, что этот визит, как и все предыдущие поездки российских руководителей на полуостров, - "грубое нарушение российской стороной суверенитета и территориальной целостности" Украины.

Президент России посетил международное байк-шоу "Тень Вавилона", организованное мотоклубом "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, известным как Хирург.

На мероприятие Путин приехал на мотоцикле "Урал" с коляской в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей. И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России Владимир Путин президент России

Пока Путин в Крыму катался на мотоцикле, в российской столице прошла очередная, на этот раз согласованная с властями, акция "Вернем себе право на выборы" в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По завершению митинга на проспекте Сахарова часть протестующих отправилась на "мирную прогулку" в сторону здания Администрации президента, на которой были задержаны свыше 140 человек.

Всего в третьей по счету акции протеста приняли участие от 20 (по данным МВД) до 60 (по данным Белого счетчика) тысяч человек.