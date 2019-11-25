Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Space Chronicles with Luca Parmitano

Астронавты спасли ценный прибор

Астронавты спасли ценный прибор
Euronews logo
  Jeremy Wilks 
Размер текста Aa Aa

Лука Пармиатно, постоянный корреспондент Euronews с борта МКС, в компании коллеги, астронавта НАСА Эндрю Моргана, рассказал о подготовке к ремонту магнитного альфа-спектрометра (прибора, изучающего космическое излучение); он работает на МКС с 2011 , а теперь у него вышла из строя система охлаждения.

Ремонт растянулся на 2 этапа и потребовал 4 выхода в открытый космос. Всего космонавты провели вне борта МКС 6,5 часов. Сообщается, что Морган и Пармитано проложили по поверхности станции новый кабель питания для спектрометра, демонтировали стойку, мешавшую доступу к системе охлаждения прибора, и подготовили устройство к последующему подключению к новой системе циркуляции охладителя. Пармитано и Морган сообщили, что разработали для ремонта специальный инструментарий, сравнив манипуляции в открытом космосе со сложнейшей операцией на открытом сердце.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.