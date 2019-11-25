Астронавты спасли ценный прибор

Лука Пармиатно, постоянный корреспондент Euronews с борта МКС, в компании коллеги, астронавта НАСА Эндрю Моргана, рассказал о подготовке к ремонту магнитного альфа-спектрометра (прибора, изучающего космическое излучение); он работает на МКС с 2011 , а теперь у него вышла из строя система охлаждения.

Ремонт растянулся на 2 этапа и потребовал 4 выхода в открытый космос. Всего космонавты провели вне борта МКС 6,5 часов. Сообщается, что Морган и Пармитано проложили по поверхности станции новый кабель питания для спектрометра, демонтировали стойку, мешавшую доступу к системе охлаждения прибора, и подготовили устройство к последующему подключению к новой системе циркуляции охладителя. Пармитано и Морган сообщили, что разработали для ремонта специальный инструментарий, сравнив манипуляции в открытом космосе со сложнейшей операцией на открытом сердце.