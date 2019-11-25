В Госдуме предложили расширить право россиян на самооборону

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, расширяющий границы самообороны. Согласно инициативе, действия человека, направленные на защиту себя и своих близких от насилия, не должны являться превышением пределов необходимой самообороны.

"Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны", — цитирует Жириновского газета "Известия".

По словам политика, на практике всё сводится к тому, что отпор можно дать только вооруженному человеку. Если же нападение совершила группа бандитов без оружия, то человек, который попытается от них отбиться, рискует оказаться на скамье подсудимых.

В пример Жириновский привел законы США, где действует норма "Мой дом — моя крепость". Если человек незаконно проникает в чужой дом, то хозяин имеет право действовать, понимая, что его могут убить.

"Ничего за это владельцу жилья не будет, потому что, когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя", — заявил Жириновский.

Его идею жестко раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

"Я всякие глупости Жириновского не комментирую. Звоните по другим вопросам. Всякую чушь его я не хочу комментировать, время даром терять", — заявил депутат.

В Кремле на вопрос о возможных изменениях в законодательстве ответили максимально сдержанно: "Это новая инициатива, после того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет формироваться какая-то позиция", - заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

За последний год Россию потрясли несколько громких дел, в результате которых предполагаемые жертвы оказались на скамье подсудимых. Самое известное из них – дело сестер Хачатурян, которые прошлым летом убили своего отца. Девушки утверждают, что родственник годами издевался над ними и насиловал.

В июле этого года жительницу Геленджика Кристину Шидукову, убившую мужа во время ссоры, приговорили к восьми годам колонии. Родственники утверждают, что супруг регулярно избивал Кристину, в том числе во время беременности, а непосредственно перед смертью пытался выбросить ее из окна.

Молодая художница из Москвы Дарья Агений тоже оказалась на скамье подсудимых. В прошлом году она поехала по работе в Туапсе, где ее попытался изнасиловать местный житель. Защищаясь, Агений ранила его ножиком для точки карандашей. Сейчас ей грозит год тюрьмы. Сам мужчина утверждает, что он только пытался прочитать девушке стихи.