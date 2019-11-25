Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

В Госдуме предложили расширить право россиян на самооборону

 Комментарии
  Марика Димитриади 
В Госдуме предложили расширить право россиян на самооборону
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, расширяющий границы самообороны. Согласно инициативе, действия человека, направленные на защиту себя и своих близких от насилия, не должны являться превышением пределов необходимой самообороны.

"Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны", — цитирует Жириновского газета "Известия".

По словам политика, на практике всё сводится к тому, что отпор можно дать только вооруженному человеку. Если же нападение совершила группа бандитов без оружия, то человек, который попытается от них отбиться, рискует оказаться на скамье подсудимых.

В пример Жириновский привел законы США, где действует норма "Мой дом — моя крепость". Если человек незаконно проникает в чужой дом, то хозяин имеет право действовать, понимая, что его могут убить.

"Ничего за это владельцу жилья не будет, потому что, когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя", — заявил Жириновский.

Его идею жестко раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

"Я всякие глупости Жириновского не комментирую. Звоните по другим вопросам. Всякую чушь его я не хочу комментировать, время даром терять", — заявил депутат.

В Кремле на вопрос о возможных изменениях в законодательстве ответили максимально сдержанно: "Это новая инициатива, после того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет формироваться какая-то позиция", - заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

За последний год Россию потрясли несколько громких дел, в результате которых предполагаемые жертвы оказались на скамье подсудимых. Самое известное из них – дело сестер Хачатурян, которые прошлым летом убили своего отца. Девушки утверждают, что родственник годами издевался над ними и насиловал.

В июле этого года жительницу Геленджика Кристину Шидукову, убившую мужа во время ссоры, приговорили к восьми годам колонии. Родственники утверждают, что супруг регулярно избивал Кристину, в том числе во время беременности, а непосредственно перед смертью пытался выбросить ее из окна.

Молодая художница из Москвы Дарья Агений тоже оказалась на скамье подсудимых. В прошлом году она поехала по работе в Туапсе, где ее попытался изнасиловать местный житель. Защищаясь, Агений ранила его ножиком для точки карандашей. Сейчас ей грозит год тюрьмы. Сам мужчина утверждает, что он только пытался прочитать девушке стихи.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.