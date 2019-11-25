Сама виновата: может ли новый закон спасти женщин от насилия в России?

25 ноября в мире отмечают День борьбы за ликвидацию насилия против женщин. В России это событие пройдет на фоне громкого дела доцента СПбГУ Олега Соколова, жестоко убившего свою бывшую аспирантку, с которой он состоял в отношениях.

По данным Всемирного банка, в 2018 году Россия получила 0 баллов в рейтинге защиты женщин от насилия наряду с ближневосточными странами. Тем временем, число судебных разбирательств в отношении мужчин-агрессоров сократилось вдвое по сравнению с 2016 годом. Оправдана ли оценка Всемирного банка?

"Он на нее навалился и бил ножом, рот ей заткнул руками"

Анна Верба

В ночь на 5 января 2018 года сотрудник Специального отряда быстрого реагирования Сергей Гусятников убил жену 57 ударами ножа и, прикрыв тело одеялом, уехал на работу. Труп женщины утром следующего дня нашел семилетний сын убитой. "Приехали полицейские, сказали, что мою дочь обнаружили без признаков жизни, - рассказала Euronews мать убитой Анна Верба. - Я сразу не поняла, о чем они говорят, и у меня началась истерика. Мне буквально закрыли рот, чтобы я не кричала. Я сейчас это вспоминаю, и мне так же неимоверно тяжело".

Елена Верба и Сергей Гусятников поженились в 2008 году. Со слов Анны, "первые звоночки" появились только летом 2017 года, когда мужчина начал прилюдно оскорблять Елену, подозревая ее в изменах. В августе он впервые напал на нее с ножом. "Когда она мне это рассказывала, она говорила, что не помнит, как ей удалось выбраться и что она ему говорила. Он тогда сказал: «Ладно, я тебя прощаю». А за что он ее прощал?" - поделилась переживаниями Верба.

После этого случая Елена решила подать заявление в полицию, но участковый ее остановил: судебное разбирательство могло лишить Гусятникова права на военную пенсию. В обмен на молчание, он пообещал с ним поговорить. В день своей смерти, всего через несколько месяцев после этого инцидента, Елена собиралась съехать с квартиры, в которой проживала семья. "В ней 57 кг веса, он – под два метра ростом и под 100 кг. Он на нее навалился, и бил ножом, рот ей заткнул руками. Вы представляете, она не смогла даже отбиться от него. Он не дал ей шанса выжить", - вспомнила случившееся Анна.

Фото предоставлено Анной Верба

Суд Солнечногорского района приговорил Гусятникова к 10 годам колонии строгого режима, посчитав наличие несовершеннолетнего ребенка смягчающим обстоятельством. Анна требует более сурового наказания для убийцы дочери: "Я понимаю, что тем, что его осудят на больший срок, я не верну свою дочь. Но я хочу, чтобы закон был на стороне нас, понимаете? Преступник, который совершил такое преступление, должен понимать неотвратимость наказания. Кто ему дал право лишать жизни другого человека?"

Сейчас Анна растит внука. По ее словам, в смерти дочери виноват закон о частичной декриминализации домашнего насилия, принятый в 2017 году. "Если бы он не был принят, участковый повел бы себя по-другому. Он бы, наверное, не посчитал, что нападение с ножом – это просто разборки домашние. И результат был бы другой", - сказала она.

Статистика - только вершина айсберга

Только за 2014 год, по официальной статистике, в России погибли 9600 женщин, около 12 тысяч получили тяжкий вред здоровью, большинство этих преступлений совершили члены семьи или знакомые.

По данным Росстата, в 2016 году домашнему насилию подверглись 49 765 женщин. Эксперты считают, что в статистику попадают только дела, дошедшие до суда, которые составляют всего три процента от общего числа нарушений. Они настаивают, что домашнее насилие - это не простые конфликты, а система с помощью которой один человек устанавливает власть и контроль над другим. Многие случаи физического применения силы заканчиваются убийством или увечьями.

Поправка в Уголовный кодекс 2017 года отменила уголовную ответственность за побои и прочие "насильственные действия" в отношении близких, если акт агрессии не причинил вреда здоровью. Уголовная ответственность сохранилась для тех, кто ранее привлекался за это к административной ответственности. Первое применение силы, в соответствии с законом, стало караться штрафом, арестом на срок до 15 суток или обязательными работами.

После декриминализации зафиксированные случаи применения насилия сократились вдвое. По словам председателя правления кризисного центра "Анна" Марины Писклаковой-Паркер, это связано с тем, что в обществе "повысилась латентность" подобных преступлений. "Данные показывают, что понизилась обращаемость и реагирование, а штрафы только усиливают возможность рецидива таких преступлений", - считает Писклакова-Паркер.

Новый закон - первый шаг к победе над семейным насилием?

После нескольких громких дел, включая дело сестер Хачатрян, обвиненных в убийстве отца, который, по их словам, в течение многих лет издевался и насиловал девочек, Государственная Дума принялась за разработку нового закона, направленного на профилактику домашнего насилия. Тем временем, речи об отмене закона 2017 года не идет.

"Основное внимание в законопроекте уделяется именно профилактике, - заявила депутат Госдумы Оксана Пушкина. - Она будет заключаться не только в действиях правоохранительных органов по выявлению и пресечению правонарушений, но и в координации деятельности и мониторинга в сфере профилактики домашнего насилия".

По словам соавтора законопроекта адвоката Мари Давтян, на сегодняшний день в России "нет реальных механизмов, защищающих женщин, как одну из наиболее уязвимых к насилию групп". "Самое важное и сложное – это определение домашнего насилия: каким оно бывает, что входит в это понятие и какой круг лиц защищает. Входят ли в него супруги и дети? А сожители, бывшие супруги и бывшие сожители? Мы считаем, что должен быть максимально широкий перечень людей, которые должны быть защищены этим законом", - сказала она, добавив, что "это большая дискуссия" внутри рабочей группы.

Планируется, что законопроект опишет непосредственные меры защиты пострадавших. Главным инструментом для этого должны стать защитные предписания. Рассматриваются два вида ордеров - срочное предписание, выдаваемое сотрудником полиции, когда у него есть основания полагать, что было совершено домашнее насилие, и судебное защитное предписание.

В первом случае агрессору будет запрещено приближаться к пострадавшему в течение двух месяцев. Судебные предписания серьезнее и должны выдаваться на срок до года. Часть авторов проекта считают, что по ним агрессора необходимо выселять, есть у него есть иное жилье. "Здесь не идет речь отобрать у кого-то собственность. В любом случае, эта мера временная. Она направлена на то, чтобы стабилизировать ситуацию и не дать агрессору совершить более тяжкие преступления", - считает Давтян.

Писклакова-Паркер, которая в 2016 году уже участвовала в разработке похожего законопроекта, который в последствие был заморожен, считает, что для решения проблемы домашнего насилия необходим "целый комплекс, который будет работать не только с женщинами, но и с мужчинами".

По ее словам, система охранных ордеров может значительно улучшить ситуацию. "Система предписаний построена логично. После получения ордера мужчина обязан пройти корректирующую группу. Если он изменился, то может вернуться в эту семью, если она его примет, либо у него есть шанс создать другую семью без насилия", - сказала эксперт.

"Закон ослабит нормальные семьи"

После начала работы комиссии 180 про-семейных и религиозных организаций обратились с письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить принятие "антисемейного" закона. Петиция, сопровождающая письмо собрала около 20 тысяч подписей. "У нас уже есть законы, которые позволяют наказывать насильников, защищать жертв и так далее. Зачем создавать новый закон? - считает один из подписантов петиции член правления Всемирного конгресса семей Алексей Комов. - Опасность заключается в том, что это может быть использовано против нормальных семей, чтобы их как-то ослабить".

Противники закона, в частности, не согласны с введением таких понятий, как экономическое или психологическое насилие. "Что такое экономическое насилие? Жена просит тысячу евро, а я говорю, нет, только 700. Вот, уже экономическое насилие, - возмущается Комов. - Все взаимоотношения между мужчиной и женщиной в семье это сплошное психологическое взаимодействие. Есть ли там насилие? Кто это будет определять? Некий государственный чиновник?"

По словам Мари Давтян, в Думе также могут найтись противники законопроекта, хотя у него большие шансы пройти голосование: "Всегда можно найти депутата, который будет говорить «Это все от лукавого» и «Нам нужно соблюдать традиционные ценности». У нас 450 депутатов, но тех, кто понимает проблему становится все больше". Петиция change.org в поддержку изменений в законодательстве собрала около 900 тысяч подписей.

#СамаНеВиновата: пострадавшие - на скамье подсудимых

Применение силы в семье - это большая часть проблемы насилия в отношении женщин, но существует также серьезная проблема сексуального насилия. С января по сентябрь этого года МВД России зарегистрировало 2574 случаев изнасилования или попытки изнасилования. По данным центра "Сестры", в полицию обращаются около 12% пострадавших, заявления принимают у каждой пятой обратившейся. Уголовные дела возбуждаются в одном случае из трех, поскольку факт изнасилования или попытки изнасилования сложно доказать.

Фото предоставлено Дарьей Агений

Летом прошлого года 19-летняя художница из Москвы Дарья Агений отправилась по работе в Туапсе, где ее попытался изнасиловать 38-летний местный житель. Защищаясь, молодая женщина ранила его ножиком для точки карандашей. Считается, что изнасилование не несет угрозы для жизни, поэтому, по закону, пределы допустимой обороны для пострадавшей ограничены. Агений обвинили в "предумышленном нанесении тяжкого вреда здоровью", и только благодаря слаженной работе адвоката и следователей дело переквалифицировали. Теперь обвинение Дарье грозит не девять лет тюрьмы, а год.

"Мне очень повезло, потому что мой следователь оказалась добросовестной женщиной, которая работает на то, чтобы добиться справедливости, - говорит Агений. - Так не должно быть. Что делать девочкам и женщинам, которые попали в похожую ситуацию? Им тоже выкладывать миллионы денег и ждать год и молиться, чтобы им попался хороший следователь?"

По словам Писклаковой-Паркер, есть несколько причин, по которым при попытке самообороны пережившие насилие оказываются на скамье подсудимых, а их обидчик выступает в качестве потерпевшей стороны. "Это отношение к самой проблеме насилия в отношении женщин и его стигматизация, и виктимный подход, который доминирует в криминалистике и судебной практике, когда в произошедшем винят женщину, - считает Писклакова-Паркер. - Существует непонимание, что сексуализированное насилие – это не секс, а насилие. Если брать законодательство, у нас изнасилование считается только если это было пенисом во влагалище. А если другими предметами – это было не изнасилование".

После произошедшего девушка запустила в социальных сетях флешмоб #СамаНеВиновата. Сотни женщин начали рассказывать свои истории. "Я хочу помочь им не попасть в ситуацию, в которую попала я, потому что она ужасна, - сказала Агений. - Мне в школе никогда не рассказывали, что нужно делать, если меня попытаются изнасиловать. Мне говорили: «Кричи пожар». Я кричала, когда на меня нападали, но у меня ничего не вышло".