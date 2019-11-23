Массовые аресты в Иране

Массовые аресты прошли в Иране. По данным правоохранительных органов, около ста активистов и лидеров протестного движения были задержаны только силами Корпуса стражей исламской революции, элитного военно-политического формирования иранской армии.

Представитель Верховного суда сообщил также, что выявлено ещё некоторое число подозреваемых, которые будут в скором времени также арестованы.

Генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил, что те, кто играет на бедственном положении людей, чтобы спровоцировать беспорядки и подорвать ситуацию с безопасностью в стране, наводя страх на женщин и детей, грабит государственную и частную собственность, должны знать, что их ждёт суровое наказание.

В пятницу в Тегеране и других иранских городах прошли митинги в поддержку властей.

Протесты, сотрясавшие страну, подавлены. Они начались после того, как 15-го ноября были введены ограничения на продажу топлива. а цена на него поднялась в три раза. На улицы иранских городов вышли сотни тысяч человек. Демонстрации переросли в беспорядки и погромы, в результате которых погибли люди. С 16 ноября 16 ноября интернет в Иране был практически отключён, по сообщениям с мест лишь в субботу его работа начала восстанавливаться.