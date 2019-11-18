Бензиновый бунт в Иране

В Иране ряд депутатов парламента подали в отставку в знак протеста против повышение цен на бензин в стране. В воскресенье иранский меджлис провел закрытую сессию, по итогам которой спикер Али Лариджани заявил о том, что парламент полностью поддерживает правительство. Однако позже выяснилось, что многим депутатам даже не дали высказаться.

"У людей была единственная надежда, что меджлис наложит вето на решение правительства о повышении цен бензин. Однако этого не случилось. Сессия прошла за закрытыми дверями, а после нее несколько народных избранников заявили, что покидают парламент в знак протеста. Однако в целом можно сказать, что реформа была одобрена и никаких изменений уже не будет", - заявил Euronews иранский журналист Хамидреза Хомаюнифар.

Более того, власти Ирана демонстрируют готовность жестко пресекать протесты. На минувшей неделе в стране отключили интернет, а в понедельник командование Корпуса стражей Исламской революции - элиты вооруженных сил Ирана - заявило о готовности применить силу. Президент же республики Хасан Роухани напрямую сравнил зачинщиков протестов с террористами.

Правительственное распоряжение о повышении в Иране цен на бензин в два раза вступило в силу 15 ноября. Это незамедлительно привело к всплеску недовольства во всех крупных городах стране. По официальным данным, в результате столкновений с полицией погибли два человека, однако по данным правозащитных организаций жертв гораздо больше.