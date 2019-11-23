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Франция

"Вы заплатите за всё!"

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  Андрей Позняков 
"Вы заплатите за всё!"
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رويترز
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В ряде городов Европы прошли акции против домашнего насилия и убийства женщин. Шествие в Париже по оценкам «Франс-Пресс» собрало около 50 тыс. человек. Организаторы заявляют более чем о сотне тысяч участников.

Демонстранты держали в руках плакаты с именами жертв домашнего насилия. По данным правительства, только с начала этого года в Пятой республике более ста женщин были убиты своими родными и близкими. Активисты обвиняют власти в недостаточно ответственном отношении к этой проблеме:

_— Жертвы насилия замыкаются в себе, они изолируются от общества — они ощущают себя брошенными, им нехватает уверенности в себе. Агрессоры делают всё, чтобы унизить их, чтобы они не могли защититься. И, поскольку многие женщины зарабатывают мало, уйти они не могут.
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— Как соцработник, я знаю, что, когда женщины приходят в полицию с жалобами, их не принимают как следует. Нам надо подготовить полицейских, чтобы они правильно регистрировали эти сообщения. Ведь это отбивает у женщин желание обращаться в полицию — они знают, как там к ним относятся. Нужны и убежища для оказавшихся в критической ситуации: нам нужно больше денег.

О сотне тысяч участников заявили и организаторы акции против домашнего насилия в Риме. Итальянская полиция рапортовала о пяти тысячах протестующих. В ходе шествия его участники на пять минут молча сели на землю — в знак поддержки жертв полицейского сексуального насилия в Чили. «Вы заплатите за всё», — скандировали активисты в завершение флешмоба.

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